Игрок «Лейкерс» получил фол за демонстрацию фотоаппарата

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Патрик Беверли во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Бостон Селтикс» (121:125) был предупреждён техническим фолом.

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Беверли в ходе небольшого перерыва между основным временем игры и овертаймом подошёл к судье со съёмочной камерой в руках. Защитник таким образом пытался напомнить про существование видеоповторов.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.