В НБА признали судейскую ошибку в матче «Лейкерс» – «Бостон»

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» было оповещено официальными представителями Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает обозреватель Los Angeles Times Дэн Войк.

Фото: соцсети соцсети

Отмечается, что лига признала ошибку судейской бригады в концовке основного времени матча регулярного сезона «Лейкерс» с «Бостон Селтикс» (121:125). Тем не менее, официальным подтверждением будет считаться отчёт о последних двух минутах (L2M Report).