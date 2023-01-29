В НБА признали судейскую ошибку в матче «Лейкерс» – «Бостон»

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» было оповещено официальными представителями Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает обозреватель Los Angeles Times Дэн Войк.
Отмечается, что лига признала ошибку судейской бригады в концовке основного времени матча регулярного сезона «Лейкерс» с «Бостон Селтикс» (121:125). Тем не менее, официальным подтверждением будет считаться отчёт о последних двух минутах (L2M Report).
Напомним, форвард калифорнийского клуба Леброн Джеймс имел возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне. Ранее главный тренер «озёрников» после встречи дал комментарий по поводу неудачного владения команды.