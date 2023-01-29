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35 минут назад

В НБА признали судейскую ошибку в матче «Лейкерс» – «Бостон»

Чемпионат.comиещё 1

Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» было оповещено официальными представителями Национальной баскетбольной ассоциации. Об этом сообщает обозреватель Los Angeles Times Дэн Войк.

В НБА признали судейскую ошибку в матче «Лейкерс» – «Бостон»
Фото: соцсетисоцсети

Отмечается, что лига признала ошибку судейской бригады в концовке основного времени матча регулярного сезона «Лейкерс» с «Бостон Селтикс» (121:125). Тем не менее, официальным подтверждением будет считаться отчёт о последних двух минутах (L2M Report).

Напомним, форвард калифорнийского клуба Леброн Джеймс имел возможность вывести команду вперёд в финальном владении основного времени при счёте 105:105, однако звёздный игрок столкнулся с жёстким сопротивлением игроков «Бостона» в трёхсекундной зоне. Ранее главный тренер «озёрников» после встречи дал комментарий по поводу неудачного владения команды.

Баскетбол,Джеймс Леброн,
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