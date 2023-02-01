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12 часов назад

Леброн Джеймс оформил 106-й трипл-дабл в карьере

Sports.ru

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в матче против «Нью-Йорка» (129:123 ОТ) оформил первый трипл-дабл в нынешнем сезоне и 106-й в карьере.

Леброн Джеймс оформил 106-й трипл-дабл в карьере
Фото: Sports.ruSports.ru

Леброн набрал 28 очков (11 из 25 с игры), сделал 11 передач, 10 подборов, 1 перехват и 5 потерь за 43 минуты на паркете.

Джеймс отстает всего на один трипл-дабл от Джейсона Кидда, который занимает 4-е место в истории НБА по количеству трипл-даблов за карьеру (107). В тройку лидеров по этому показателю входят Расселл Уэстбрук (198), Оскар Робертсон (181) и Мэджик Джонсон (138).

38-летний Леброн стал самым возрастным игроком в истории лиги, который оформил трипл-дабл с 20+ очками.

Уникальность Леброна: новое доказательство. Сыграл уже с 8 парами отцов и детей в НБА

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