Леброн Джеймс вышел на четвёртое место в истории НБА по количеству передач

«Лейкерс» в очередном матче регулярного чемпионата НБА взяли верх над «Нью-Йорком» со счётом 129:123. Победитель определился лишь в овертайме.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Никс» Джейлен Брансон, набравший 37 очков. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл – 28 очков, 10 подборов и 11 передач. Он вышел на четвёртое место в истории по последнему показателю – теперь у него 10 338 ассистов. Ветеран обошёл Марка Джексона и Стива Нэша.