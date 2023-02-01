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10 часов назад

Леброн Джеймс вышел на четвёртое место в истории НБА по результативным передачам

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«Лейкерс» в очередном матче регулярного чемпионата НБА взяли верх над «Нью-Йорком» со счётом 129:123. Победитель определился лишь в овертайме.

Леброн Джеймс вышел на четвёртое место в истории НБА по количеству передач
Фото: betassist.rubetassist.ru

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Никс» Джейлен Брансон, набравший 37 очков. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл – 28 очков, 10 подборов и 11 передач. Он вышел на четвёртое место в истории по последнему показателю – теперь у него 10 338 ассистов. Ветеран обошёл Марка Джексона и Стива Нэша.

Следующая цель для Леброна – Крис Пол (11 246). Рекорд принадлежит Джону Стоктону – 15 806 передач.

НБА. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк» – «Лейкерс» 123:129 OT (24:29, 29:23, 30:34, 31:28, 9:15)

«Милуоки» – «Шарлотт» 124:115 (34:27, 30:37, 33:26, 27:25)

«Чикаго» – «Клипперс» 103:108 (32:20, 26:34, 26:31, 19:23)

Баскетбол,Джеймс Леброн,Крис Пол,Стив Нэш,
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