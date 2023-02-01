Леброн Джеймс вышел на четвёртое место в истории НБА по количеству передач

«Лейкерс» в очередном матче регулярного чемпионата НБА взяли верх над «Нью-Йорком» со счётом 129:123. Победитель определился лишь в овертайме.
Самым результативным игроком встречи стал защитник «Никс» Джейлен Брансон, набравший 37 очков. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс оформил трипл-дабл – 28 очков, 10 подборов и 11 передач. Он вышел на четвёртое место в истории по последнему показателю – теперь у него 10 338 ассистов. Ветеран обошёл Марка Джексона и Стива Нэша.
Следующая цель для Леброна – Крис Пол (11 246). Рекорд принадлежит Джону Стоктону – 15 806 передач.
НБА. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк» – «Лейкерс» 123:129 OT (24:29, 29:23, 30:34, 31:28, 9:15)
«Милуоки» – «Шарлотт» 124:115 (34:27, 30:37, 33:26, 27:25)
«Чикаго» – «Клипперс» 103:108 (32:20, 26:34, 26:31, 19:23)