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9 часов назад

Леброн Джеймс: «Я собираюсь играть еще как минимум несколько лет»

Sports.ru

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, говоря о приближающемся рекорде НБА по количеству очков за карьеру, заявил, что полон решимости продолжать играть в лиге еще как минимум пару лет.

Леброн Джеймс заявил, что полон решимости продолжать играть в лиге
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я сделаю это. Это лишь вопрос времени. Я никуда не уйду. Я собираюсь играть в этой лиге еще как минимум несколько лет», – сказал Леброн во время пресс-конференции после матча с «Никс».

38-летнему Джеймсу осталось набрать 89 очков, чтобы обойти Карима Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и стать лучшим бомбардиром в истории лиги.

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