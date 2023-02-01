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5 часов назад

Швед признан MVP Единой лиги ВТБ в январе

Чемпионат.com

Защитник ЦСКА Алексей Швед признан MVP чемпионата Единой Лиги ВТБ 2022/23 по итогам января.

Швед признан MVP Единой лиги ВТБ в январе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Алексей Швед стал одним из самых результативных игроков января, набирая в среднем 16,6 очка при 42,2% с игры. При этом защитник ЦСКА совершал 8,4 передачи и 3,0 подбора при 19,6 балла за эффективность действий.

В игре с «Зенитом» (100:80) Алексей Швед установил рекорд карьеры по передачам, записав на свой счет 16 ассистов.

ЦСКА выиграл все 5 матчей в январе (против «Енисея», «Пари Нижнего Новгорода», «Астаны», «Зенита» и МБА) и лидирует в турнирной таблице. Армейцы продемонстрировали лучший старт за всю историю Единой Лиги, обновив рекорд «Химок» (18-0 в сезоне 2013/14), а также установили новый рекорд турнира по количеству побед подряд, выиграв 23 матча.

Баскетбол,Алексей Швед,Зенит,
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