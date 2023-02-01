Швед признан MVP Единой лиги ВТБ в январе

Защитник ЦСКА Алексей Швед признан MVP чемпионата Единой Лиги ВТБ 2022/23 по итогам января.

Алексей Швед стал одним из самых результативных игроков января, набирая в среднем 16,6 очка при 42,2% с игры. При этом защитник ЦСКА совершал 8,4 передачи и 3,0 подбора при 19,6 балла за эффективность действий.

В игре с «Зенитом» (100:80) Алексей Швед установил рекорд карьеры по передачам, записав на свой счет 16 ассистов.