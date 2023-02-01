Леброн ответил, хочет ли побить рекорд НБА по числу передач

«Я вообще не задумывался об этом. Я отыграл уже 19 сезонов, а в 17 сыграл 82 игры. Какая-то сумасшедшая статистика… Нет, я нормально отношусь к своему текущему положению. Я рад и тому, что меня сравнивают с кем-то из великих», – сказал Джеймс на пресс-конференции.