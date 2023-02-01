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22 часа назад

Леброн ответил, хочет ли побить рекорд НБА по числу передач

Чемпионат.com

Четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», американский ветеран Леброн Джеймс, вышедший на четвёртое место в истории лиги по числу передач за карьеру (10 338), ответил, хочет ли побить рекорд Джона Стоктона (15 806).

Леброн ответил, хочет ли побить рекорд НБА по числу передач
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я вообще не задумывался об этом. Я отыграл уже 19 сезонов, а в 17 сыграл 82 игры. Какая-то сумасшедшая статистика… Нет, я нормально отношусь к своему текущему положению. Я рад и тому, что меня сравнивают с кем-то из великих», – сказал Джеймс на пресс-конференции.

Также Джеймс стал первым баскетболистом в истории, который смог оформить трипл-дабл в 20 сезонах НБА. До легендарного рекорда Карима Абдул-Джаббара ему осталось 88 очков.

Баскетбол,Джеймс Леброн,Карим Абдул-джаббар,
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