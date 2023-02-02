Майкл Джордан получил 256,1 млн долларов по контракту с Nike

Благодаря долгосрочному соглашению с компанией Nike, которая выпускает популярные кроссовки Jordan Brand, легенда «Чикаго» Майкл Джордан продолжает зарабатывать сотни миллионов долларов каждый год.

Фото: Sports.ruSports.ru Sports.ruSports.ru

Согласно данным Front Office Sports, только за 2022 год Джордан получил примерно 256,1 миллиона долларов за продажу своей именной обуви.

За 2022 финансовый год Jordan Brand заработал 5,1 миллиарда долларов. В рамках сделки с Nike 6-кратный чемпион НБА получает 5% доходов от продаж своей обуви.

За последние пять лет Jordan Brand принес гиганту индустрии спортивных товаров около 19,4 миллиарда долларов.

Нынешний владелец «Шарлотт» заработал 90 миллионов долларов в зарплатах за время выступления в НБА.