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5 часов назад

Майкл Джордан за 2022 год получил 256,1 млн долларов по контракту с Nike

Sports.ru

Благодаря долгосрочному соглашению с компанией Nike, которая выпускает популярные кроссовки Jordan Brand, легенда «Чикаго» Майкл Джордан продолжает зарабатывать сотни миллионов долларов каждый год.

Майкл Джордан получил 256,1 млн долларов по контракту с Nike
Фото: Sports.ruSports.ruSports.ruSports.ru

Согласно данным Front Office Sports, только за 2022 год Джордан получил примерно 256,1 миллиона долларов за продажу своей именной обуви.

За 2022 финансовый год Jordan Brand заработал 5,1 миллиарда долларов. В рамках сделки с Nike 6-кратный чемпион НБА получает 5% доходов от продаж своей обуви.

За последние пять лет Jordan Brand принес гиганту индустрии спортивных товаров около 19,4 миллиарда долларов.

Нынешний владелец «Шарлотт» заработал 90 миллионов долларов в зарплатах за время выступления в НБА.

В настоящее время состояние 59-летнего экс-баскетболиста оценивается в 1,7 миллиарда долларов.

Баскетбол,Майкл Джордан,
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