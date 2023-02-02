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5 часов назад

«Зарежу». Олимпийский чемпион рассказал, как ему угрожали в детстве на турнире в Грозном

Чемпионат.com

Олимпийский чемпион 1988 года Сергей Тараканов рассказал, как ему угрожали на одном из детских турниров.

«Зарежу». Олимпийский чемпион рассказал, как ему угрожали в детстве на турнире в Грозном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Помню, как мы играли зону Сибири и Дальнего Востока когда-то в юношестве. Это были главные соревнования – единственный раз мы в моём 15-летнем возрасте попали в финал первенства России. Проходил он в Грозном. Когда мы играли с местными, мне с трибун показывали кинжалы и говорили: «Шестой номер, я тебя зарежу». До сих пор помню, как руки дрожали. Из раздевалки через слуховое окно вылезали, чтобы нас не побили», — сказал Тараканов в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Маратом Араслановым и Ариной Ершовой.

Баскетбол,Марат Арасланов,
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