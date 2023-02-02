Олимпийский чемпион рассказал об угрозах болельщиков в Грозном

"Когда мы играли с местными, мне с трибун показывали кинжалы и говорили: "Шестой номер, я тебя зарежу". До сих помню, как руки дрожали. Из раздевалки через слуховое окно вылезали, чтобы нас не побили", — приводит слова Тараканова "Чемпионат.com".