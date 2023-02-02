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4 часа назад

Олимпийский чемпион Тараканов рассказал, как болельщики угрожали ему на турнире в Грозном

Газета.Ru

Олимпийский чемпион 1988 года по баскетболу Сергей Тараканов рассказал, как столкнулся с угрозами болельщиков на турнире в Грозном. По словам экс-спортсмена, в столице Чеченской республики проходил финал первенства страны.

Олимпийский чемпион рассказал об угрозах болельщиков в Грозном
Фото: ЦСКАЦСКА

На момент описываемых событий ему было 15 лет.

"Когда мы играли с местными, мне с трибун показывали кинжалы и говорили: "Шестой номер, я тебя зарежу". До сих помню, как руки дрожали. Из раздевалки через слуховое окно вылезали, чтобы нас не побили", — приводит слова Тараканова "Чемпионат.com".

За карьеру бывший баскетболист также становился бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года, выигрывал чемпионат мира, а также трижды становился чемпионом Европы.

Ранее сообщалось, что в США школьного тренера по баскетболу Арлишу Бойкинс уволили после того, как она попыталась выдать себя за 13-летнего подростка во время матча юниорских команд.

Баскетбол,
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