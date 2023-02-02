Олимпийский чемпион рассказал об угрозах болельщиков в Грозном

Олимпийский чемпион 1988 года по баскетболу Сергей Тараканов рассказал, как столкнулся с угрозами болельщиков на турнире в Грозном. По словам экс-спортсмена, в столице Чеченской республики проходил финал первенства страны.
На момент описываемых событий ему было 15 лет.
"Когда мы играли с местными, мне с трибун показывали кинжалы и говорили: "Шестой номер, я тебя зарежу". До сих помню, как руки дрожали. Из раздевалки через слуховое окно вылезали, чтобы нас не побили", — приводит слова Тараканова "Чемпионат.com".
За карьеру бывший баскетболист также становился бронзовым призером Олимпийских игр 1980 года, выигрывал чемпионат мира, а также трижды становился чемпионом Европы.
Ранее сообщалось, что в США школьного тренера по баскетболу Арлишу Бойкинс уволили после того, как она попыталась выдать себя за 13-летнего подростка во время матча юниорских команд.