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9 часов назад

«Фенербахче» обыграл «Альбу» в Евролиге

Чемпионат.comиещё 5

Турецкий «Фенербахче» одержал победу в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с немецкой «Альбой». Встреча прошла в Стамбуле (Турция) на стадионе «Улкер Спортс Арена» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 101:86.

«Фенербахче» обыграл «Альбу» в Евролиге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Найджел Хэйс, оформивший дабл-дабл из 24 очков и 11 подборов. 18 очков набрал Джонатан Мотли.

В составе «Альбы» 13 очков набрал Янни Ветцель. 12 очков на счету Йовела Зусмана.

В следующем туре «Фенербахче» сыграет на домашнем паркете с «Олимпией Милан». Встреча состоится 10 февраля и начнётся в 20:45 мск. «Альба» в 24-м туре регулярного чемпионата встретится с «Олимпиакосом». Матч пройдёт в Германии 8 февраля, начало запланировано на 22:00 мск.

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