Джеймс Харден одним словом отреагировал на непопадание на Матч всех звёзд НБА

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден сразу после оглашения результатов голосования за резервистов на Матч всех звёзд НБА разместил новы й пост у себя в социальных сетях, написав всего одно слово – «неуважение».

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 21,4 очка, совершал 6,4 подбора и отдавал 11 результативных передач. В настоящий момент «Филадельфия» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Баскетболисты «Сиксерс» одержали 33 победы и потерпели 17 поражений. Лидером является «Бостон Селтикс» (37 побед – 15 поражений).