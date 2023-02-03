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2 часа назад

Джеймс Харден одним словом отреагировал на непопадание на Матч всех звёзд НБА

Чемпионат.comиещё 1

Защитник «Филадельфии Сиксерс» Джеймс Харден сразу после оглашения результатов голосования за резервистов на Матч всех звёзд НБА разместил новы й пост у себя в социальных сетях, написав всего одно слово – «неуважение».

Джеймс Харден одним словом отреагировал на непопадание на Матч всех звёзд НБА
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Харден принял участие в 34 матчах, в которых в среднем набирал 21,4 очка, совершал 6,4 подбора и отдавал 11 результативных передач. В настоящий момент «Филадельфия» занимают третье место в турнирной таблице Восточной конференции НБА. Баскетболисты «Сиксерс» одержали 33 победы и потерпели 17 поражений. Лидером является «Бостон Селтикс» (37 побед – 15 поражений).

Баскетбол,Джеймс Харден,
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