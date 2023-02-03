FIBA приняла во внимание заявления МОК по участию россиян в международных соревнованиях

Международная федерация баскетбола (FIBA) приняла к сведению позицию Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске спортсменов из России и Белоруссии к мировым стартам. Об этом сообщается в релизе FIBA.

МОК 25 января объявил, что рассмотрит возможность допуска до международных стартов в нейтральном статусе российских и белорусских атлетов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. 2 февраля в комитете отметили, что этот вопрос пока не обсуждался и у организации всё еще нет критериев, по которым может осуществляться индивидуальный допуск к соревнованиям.