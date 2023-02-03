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6 часов назад

FIBA приняла во внимание заявления МОК по участию россиян в международных соревнованиях

Матч ТВ

Международная федерация баскетбола (FIBA) приняла к сведению позицию Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске спортсменов из России и Белоруссии к мировым стартам. Об этом сообщается в релизе FIBA.

FIBA приняла во внимание заявления МОК по участию россиян в международных соревнованиях
Фото: FIBAFIBA

МОК 25 января объявил, что рассмотрит возможность допуска до международных стартов в нейтральном статусе российских и белорусских атлетов, которые не выступали с активной поддержкой СВО. 2 февраля в комитете отметили, что этот вопрос пока не обсуждался и у организации всё еще нет критериев, по которым может осуществляться индивидуальный допуск к соревнованиям.

— FIBA приняла к сведению недавние заявления МОК и Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF). Мы продолжим принимать участие в процессе консультаций, учитывая особенности, применимые к баскетболу как к командному виду спорта, — сказано в заявлении FIBA.

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Баскетбол,
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