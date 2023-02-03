Ранее Грайнер выпустили из российской тюрьмы и обменяли на Виктора Бута .

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло.