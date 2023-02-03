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5 часов назад

Кидд высказался о повреждении Луки Дончича

Чемпионат.com

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о повреждении, которое получил звёздный разыгрывающий команды Лука Дончич. Напомним, в матче регулярного чемпионата НБА с клубом «Нью-Орлеан Пеликанс» (111:106) Дончич получил ушиб правой пятки, из-за чего, хромая, был вынужден покинуть площадку. Инцидент случился в третьей четверти.

Кидд высказался о повреждении Луки Дончича
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Посмотрим, как он будет чувствовать себя завтра. После сможем сообщить более подробную информацию. Независимо от того, как складывался бы матч, он бы не вернулся», — приводит слова Кидда ESPN US.

Словенец стал самым результативным игроком в составе обоих клубов. На счету Луки 31 очко, восемь подборов и четыре передачи.

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