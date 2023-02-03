Леброн высказался о рекорде Абдул-Джаббара, который он скоро может побить

«Думаю, это один из величайших рекордов во всём спорте в целом. Можно его сравнить с рекордом по хоумранам в бейсболе. Это одно из тех достижений, про которое думаешь, что оно никогда не будет побито. Смотришь на всех этих парней вроде Хэнка Аарона, которые так давно удерживают эти позиции. Но потом сам приближаешься к этому всё ближе, и появляется мысль: «О, это и правда может случиться», — приводит слова Джеймса ESPN US.