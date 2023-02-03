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3 часа назад

Леброн высказался о рекорде по очкам в НБА Абдул-Джаббара, который он скоро может побить

Чемпионат.com

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался о рекорде легендарного Карима Абдул-Джаббара по количеству набранных очков за карьеру, который он в скором времени может побить. В активе Абдул-Джаббара 38 387 очков, у Леброна их 38 325.

Леброн высказался о рекорде Абдул-Джаббара, который он скоро может побить
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Думаю, это один из величайших рекордов во всём спорте в целом. Можно его сравнить с рекордом по хоумранам в бейсболе. Это одно из тех достижений, про которое думаешь, что оно никогда не будет побито. Смотришь на всех этих парней вроде Хэнка Аарона, которые так давно удерживают эти позиции. Но потом сам приближаешься к этому всё ближе, и появляется мысль: «О, это и правда может случиться», — приводит слова Джеймса ESPN US.

Баскетбол,Джеймс Леброн,Карим Абдул-джаббар,
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