Швед боролся с Карасёвым, чирлидерша залезла на кольцо. Фото победы «Зенита» над ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского баскетбольного клуба «Зенит» Хавьер Паскуаль прокомментировал выступление команды после матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (90:86). Также Паскуаль отдал должное оппоненту. «Мы рады победить. Но главное, что мы нашли способ сражаться на протяжении всех 40 минут. Для зрителей это была интересная игра, одна из лучших в этом сезоне Единой лиги. Надо сказать, что все команды стараются улучшить свои действия. Также хочу поздравить ЦСКА с тем, чего они добились в этом сезоне до сегодняшнего дня. Мы же продолжим работать над улучшением своей игры», – приводит слова 50-летнего специалиста официальный сайт лиги.