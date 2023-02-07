Американский баскетболист Вимбуш покинул «Зенит»

Петербургский «Зенит» прекратил сотрудничество с американским форвардом Томасом Вимбушем, сообщает пресс служба баскетбольного клуба.

Фото: БК "Зенит" БК "Зенит"

Вимбуш перешел в российскую команду в июле прошлого года, подписав двухлетний контракт. 29 летний баскетболист провел за «Зенит» 27 матчей, из которых 22 — в рамках Единой лиги ВТБ. Игрок был признан самым ценным игроком Суперкубка Единой лиги ВТБ.

Прошлый сезон Вимбуш провел во французском «Нантере», в составе которого провел 31 матч, в среднем набирая 13,6 очка за игру.