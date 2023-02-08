Джордан обратился к Леброну Джеймсу после исторического рекорда

Легендарный баскетболист Майкл Джордан поздравил звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса . Накануне Леброн установил новый рекорд НБА по количеству очков. Он набрал 38 390 очков, опередив легендарного Карима Абдул-Джаббара .

Рекордной отметки Леброн достиг в матче с «Оклахома-Сити Тандер». В той встрече Джеймс набрал 38 очков.

«Я хочу поздравить Леброна с невероятным достижением. Это показатель его усердного труда, мастерства и выносливости», — цитирует Джордана TMZ Sports.

Отметим, что обычно специалисты лучшими игроками в истории баскетбола называют именно Джордана и Джеймса.