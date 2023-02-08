Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+14° в 
USD 71.58EUR 76.83
Войти в почту
1 час назад

Джордан обратился к Леброну Джеймсу после исторического рекорда в НБА

Betassistиещё 4

Легендарный баскетболист Майкл Джордан поздравил звёздного форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса. Накануне Леброн установил новый рекорд НБА по количеству очков. Он набрал 38 390 очков, опередив легендарного Карима Абдул-Джаббара.

Джордан обратился к Леброну Джеймсу после исторического рекорда
Фото: BetassistBetassist

Рекордной отметки Леброн достиг в матче с «Оклахома-Сити Тандер». В той встрече Джеймс набрал 38 очков.

«Я хочу поздравить Леброна с невероятным достижением. Это показатель его усердного труда, мастерства и выносливости», — цитирует Джордана TMZ Sports.

Абдул-Джаббар за карьеру набрал 38 387 очков.

Отметим, что обычно специалисты лучшими игроками в истории баскетбола называют именно Джордана и Джеймса.

Баскетбол,Джеймс Леброн,Карим Абдул-джаббар,Майкл Джордан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители