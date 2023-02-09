СМИ: трехкратный олимпийский чемпион Дюрант перейдет в новый клуб

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин" Кевин Дюрант перейдет в "Финикс" в обмен на двух игроков. Об этом в четверг сообщает журналист портала The Athletic Шэмс Чарания.

В результате обмена в "Бруклин" перейдут Микал Бриджес, Кэм Джонсон. Также клуб получит четыре выбора в первом раунде драфта.

Дюранту 34 года, он выступал за "Бруклин" с 2019 года. Ранее форвард был игроком "Сиэтла", "Оклахомы" и "Голден Стэйт", в составе которого дважды становился чемпионом НБА. В составе сборной США Дюрант трижды становился олимпийским чемпионом (2012, 2016, 2020) и один раз - чемпионом мира (2010).