Игровую майку Брайанта продали на аукционе почти за $6 млн

— Эта футболка обладает той культовостью, которая редко встречается в спортивных артефактах. Изображение Кобе в этой майке во время плей офф НБА проникло в массовую культуру, появлялось в виде муралов, в книгах, газетах, а также стало символом его яростной решимости и страсти, которые нашли отклик у зрителей по всему миру, — сказал в своем заявлении Брам Вахтер, глава Sotheby’s по уличной одежде и современным предметам коллекционирования