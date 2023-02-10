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1 час назад

Игровую майку Брайанта продали на аукционе почти за $6 млн

Матч ТВ

Игровая майка пятикратного чемпиона НБА Коби Брайанта с автографом была продана на аукционе за 5,8 миллиона долларов, сообщает ABC News.

Игровую майку Брайанта продали на аукционе почти за $6 млн
Фото: Матч ТВМатч ТВ

По информации издания, баскетболист выступал именно в этом джерси в одном из матчей сезона 2007/08, по итогам которого единственный раз в карьере был признан самым ценным игроком лиги.

— Эта футболка обладает той культовостью, которая редко встречается в спортивных артефактах. Изображение Кобе в этой майке во время плей офф НБА проникло в массовую культуру, появлялось в виде муралов, в книгах, газетах, а также стало символом его яростной решимости и страсти, которые нашли отклик у зрителей по всему миру, — сказал в своем заявлении Брам Вахтер, глава Sotheby’s по уличной одежде и современным предметам коллекционирования

Брайант погиб в январе 2020 года, разбившись в результате крушения личного вертолета в пригороде Лос Анджелеса. На борту также находилась его 13 летняя дочь Джанна и еще семь человек, никто не выжил.

Баскетболист на протяжении всей карьеры выступал за «Лос Анджелес Лейкерс».

Баскетбол,
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