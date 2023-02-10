«В тот момент я полюбил баскетбол». Леброн рассказал о переломном моменте из детства

«Когда мне исполнилось три года, мама подарила мне баскетбольное кольцо Little Tikes. И в тот момент я полюбил баскетбол. Обычное кольцо за 20 долларов сделало меня тем, кем я являюсь прямо сейчас. Спасибо тебе, мама!» – приводит слова Джеймса NBA on TNT.