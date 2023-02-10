Леброн Джеймс и «Ливерпуль» выпустили совместную коллекцию одежды. Фото

В коллекцию одежды входят футболки, шорты и другие вещи, выполненные в красно-чёрном цвете. На вещах изображены логотип «Ливерпуля» и фирменная корона Леброна Джеймса. Также в коллекцию входят несколько пар кроссовок Nike в эксклюзивной расцветке. Приобрести одежду можно в официальном интернет-магазине «Ливерпуля».