Лука Дончич провёл первый совместный матч с Кайри Ирвингом

Звёздный разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич принял участие в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Сакраменто Кингз» (128:133 ОТ). Ранее словенец пропустил четыре игры из-за ушиба пятки.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

За 41 минуту на площадке 23-летний баскетболист отметился 27 очками, девятью подборами и пятью результативными передачами. Примечательно, что это первая совместная встреча Дончича и разыгрывающего Кайри Ирвинга.

В нынешнем сезоне Лука принял участие в 48 матчах, набирая в среднем 33,3 очка, 8,9 подбора и 8,2 передачи при реализации бросков 50,5%, где 35% – трёхочковые.