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56 минут назад

В США баскетбольного тренера уволили за издевательства над студентами

Газета.Ru

Университет Нью-Мексико уволил тренера баскетбольной команды Грега Хейара после обвинений в дедовщине и издевательствах в студенческой команде первокурсников. Об этом сообщает ESPN.

В США баскетбольного тренера уволили за издевательства над студентами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Специалист и его штаб ранее были отправлены в оплачиваемый отпуск. Позднее команда Университета объявила о снятии с чемпионата Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Во вторник, 13 февраля, Хейар был уволен.

«Как я уже говорил ранее, в нашем кампусе нет места дедовщине, и виновные будут привлечены к ответственности за свои действия», — заявил ректор Университета Нью-Мексико Дэн Арвизу.

Один из cтудентов ранее обратилcя в полицию и обвинил неcкольких партнеров по команде в издевательcтвах, заточении, домогательcтвах и cекcуальных контактах. В отчете полиции cо cлов cвидетеля говоритcя, что три cтудента cняли c него одежду, обнажив ягодицы, и начали его шлепать. Также его трогали в паховой облаcти.

По словам потерпевшего, подобные издевательства также происходили с июля по август 2022 года в основном в раздевалках и во время поездок. Отмечается, что этот студент обращался в полицию кампуса, чтобы сообщить о случившемся, но она отказалась выдвигать уголовные обвинения.

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