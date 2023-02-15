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18 минут назад

Лидер УНИКСа Рейнольдс восстановился от травмы и сыграет с ЦСКА

Чемпионат.com

Форвард казанского УНИКСа Джален Рейнольдс сможет принять участие в домашнем матче с ЦСКА, который состоится сегодня, 15 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Лидер УНИКСа Рейнольдс восстановился от травмы и сыграет с ЦСКА
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Рейнольдс последний раз выходил на паркет 20 января в матче с «Автодором». В Саратове Джален получил небольшое повреждение и пропустил три последние игры казанцев. Также центровой дал знать, что точно примет участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, который пройдёт в Москве 19 февраля, хотя ему пришлось отказаться от конкурса по броскам сверху.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Джален набирает по 15,2 очка и делает по 5,1 подбора в среднем за игру.

Ранее главный тренер казанского клуба Велимир Перасович высказался по поводу предстоящей встречи с ЦСКА в Единой лиге ВТБ.

Баскетбол,Велимир Перасович,Автодор,
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