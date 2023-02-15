Лидер УНИКСа Рейнольдс восстановился от травмы и сыграет с ЦСКА

Форвард казанского УНИКСа Джален Рейнольдс сможет принять участие в домашнем матче с ЦСКА, который состоится сегодня, 15 февраля. Об этом сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Рейнольдс последний раз выходил на паркет 20 января в матче с «Автодором». В Саратове Джален получил небольшое повреждение и пропустил три последние игры казанцев. Также центровой дал знать, что точно примет участие в Матче всех звёзд Единой лиги ВТБ, который пройдёт в Москве 19 февраля, хотя ему пришлось отказаться от конкурса по броскам сверху.