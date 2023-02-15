Чемпион НБА в составе «Милуоки» был арестован за избиение девушки

Бывшего защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Брина Форбса арестовали 15 февраля, сообщает News 4 San Antonio. Спортсмена обвиняют в избиении девушки.

Фото: grizzlybearblues.com grizzlybearblues.com

Как гласит отчёт полиции, баскетболист и его подруга поругались, находясь вне дома. По возвращении домой Форбс несколько раз ударил девушку во время продолжающейся ссоры. При этом девушке была вызвана бригала скорой помощи. Игрока арестовали по обвинению в домашнем насилии.

Брин Форбс начинал нынешний сезон в «Миннесоте», однако был отчислен после дедлайна обменов 9 февраля.