Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+16° в 
USD 74.76EUR 79.61
Войти в почту
1 час назад

Названы сроки возвращения в строй травмированного Алексея Шведа

Чемпионат.comиещё 2

Звёздный защитник ЦСКА Алексей Швед вернётся в строй приблизительно через три недели. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

Названы сроки возвращения в строй Алексея Шведа
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, Швед получил надрыв паховых связок, который, как сообщается, оказался несерьёзным. Через две недели Алексею предстоит пройти повторное МРТ.

У Шведа обострилась травма паха в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (104:112). Именно из-за этого повреждения лидер красно-синих не вышел в овертайме в Казани. Из-за травмы защитник пропустит Матч всех звёзд.

В нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ Алексей принял участие в 25 матчах, в которых набирал в среднем 17 очков, совершал 3,1 подбора и отдавал 7,9 передачи.

Баскетбол,Алексей Швед,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий