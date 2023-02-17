Названы сроки возвращения в строй Алексея Шведа

Звёздный защитник ЦСКА Алексей Швед вернётся в строй приблизительно через три недели. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Напомним, Швед получил надрыв паховых связок, который, как сообщается, оказался несерьёзным. Через две недели Алексею предстоит пройти повторное МРТ.

У Шведа обострилась травма паха в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с УНИКСом (104:112). Именно из-за этого повреждения лидер красно-синих не вышел в овертайме в Казани. Из-за травмы защитник пропустит Матч всех звёзд.