Рекордные 6 иностранцев выйдут в стартовых пятерках на Матче звезд НБА-2023

На Матче всех звезд НБА-2023, который состоится 19 февраля в Солт-Лейк-Сити, будет рекордное количество (6) иностранных игроков в стартовых пятерках Запада и Востока.

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Яннис Адетокумбо (Греция, «Милуоки»), Лука Дончич (Словения, «Даллас»), Джоэл Эмбиид (Камерун, «Филадельфия»), Кайри Ирвинг (Австралия, «Даллас»), Никола Йокич (Сербия, «Денвер») и Лаури Маркканен (Финляндия, «Юта») выйдут на площадку с первых минут.

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