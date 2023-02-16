Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+12° в 
USD 74.76EUR 79.98
Войти в почту
1 час назад

Андрей Десятников покинул ЦСКА

Чемпионат.com

Центровой Андрей Десятников покинул ЦСКА, сообщает официальный сайт команды.

Баскетболист Андрей Десятников покинул ЦСКА
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Время, проведенное в ЦСКА, для меня получилось по-настоящему запоминающимся. Было большим удовольствием чувствовать себя частью известнейшего клуба, играть, тренироваться, общаться с классными игроками, замечательными тренерами и представителями штаба. Спасибо руководству и тренерскому штабу за предоставленную возможность выступать за ЦСКА! Спасибо болельщикам за поддержку! Желаю всего хорошего, до встречи на паркете!», — сказал баскетболист.

Баскетболист пополнил ряды ЦСКА во время предсезонной подготовки, подписав сначала контракт, действовавший до 1 декабря минувшего года, а затем соглашение с открытой датой. За красно-синих Десятников сыграл в 12 матчах Единой лиги ВТБ со средними показателями в 2,1 очка, 1,3 подбора и 0,5 блок-шота за 6,1 минуты.

Баскетбол,Андрей Десятников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители