Баскетболист Андрей Десятников покинул ЦСКА

«Время, проведенное в ЦСКА, для меня получилось по-настоящему запоминающимся. Было большим удовольствием чувствовать себя частью известнейшего клуба, играть, тренироваться, общаться с классными игроками, замечательными тренерами и представителями штаба. Спасибо руководству и тренерскому штабу за предоставленную возможность выступать за ЦСКА! Спасибо болельщикам за поддержку! Желаю всего хорошего, до встречи на паркете!», — сказал баскетболист.