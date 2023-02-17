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1 час назад

«ПСЖ» поздравил Майкла Джордана с днём рождения

Чемпионат.com

Французский футбольный клуб «ПСЖ» поздравил легендарного баскетболиста Майкла Джордана с днём рождения. Знаменитому игроку 17 февраля исполнилось 60 лет.

«ПСЖ» поздравил Майкла Джордана с днём рождения
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Желаем Его Воздушеству Майклу Джордану счастливого 60-го дня рождения!» — гласит поздравление, опубликованное пресс-службой парижан.

Отметим, что техническим спонсором «ПСЖ» является американская компания Nike. Игровые и тренировочные комплекты парижан выпускаются под брендом Jordan, принадлежащим Майклу Джордану.

Майкл Джордан — шестикратный чемпион НБА, многократный участник матчей всех звёзд. В составе сборной США баскетболист дважды стал обладателем золотых медалей Олимпийских игр в 1984 и 1992 годах.

Баскетбол,Майкл Джордан,
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