Освобожденная из российской тюрьмы Грайнер вернется в женскую НБА

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер, ранее освобожденная из российской тюрьмы, вернется в женскую Национальную баскетбольную ассоциацию (WNBA). Источник сообщил The New York Times, что спортсменка подписала контракт на один сезон с клубом "Финикс Меркьюри".

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Сезон WNBA стартует в мае 2023 года. Грайнер не выступала в лиге с 2021 года, когда провела один из самых успешных сезонов в карьере. В среднем за матч она набирала по 20,5 очка, делала по 9,5 подборов и 1,9 блокшота.

Напомним, что 5 марта 2022 года Грайнер, которая выступала в России за клуб УГМК из Екатеринбурга, была задержана при прохождении таможенного контроля. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Химкинский суд Подмосковья 4 августа признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб.

Баскетболистка УГМК провела несколько месяцев в одной из колоний Мордовии, а впоследствии была обменяна американскими властями на российского бизнесмена Виктора Бута.