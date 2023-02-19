Бриттни Грайнер вернулась в баскетбол

Американка, осуждённая в России за контрабанду наркотиков, подписала контракт с клубом «Финикс Меркури».

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По данным источника USA Today, Грайнер будет выступать за команду Женской национальной баскетбольной ассоциации в течение одного года. В составе «Финикса» она уже становилась чемпионкой в 2014 году.

Спортсменку задержали в феврале прошлого года в аэропорту Шереметьево. В её ручной клади нашли гашишное масло. Баскетболистку приговорили к девяти годам колонии, а в декабре обменяли на Виктора Бута.