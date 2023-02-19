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1 час назад

Бриттни Грайнер вернулась в баскетбол

Говорит Москваиещё 1

Американка, осуждённая в России за контрабанду наркотиков, подписала контракт с клубом «Финикс Меркури».

Бриттни Грайнер вернулась в баскетбол
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным источника USA Today, Грайнер будет выступать за команду Женской национальной баскетбольной ассоциации в течение одного года. В составе «Финикса» она уже становилась чемпионкой в 2014 году.

Спортсменку задержали в феврале прошлого года в аэропорту Шереметьево. В её ручной клади нашли гашишное масло. Баскетболистку приговорили к девяти годам колонии, а в декабре обменяли на Виктора Бута.

32-летняя американка — одна из самых титулованных баскетболисток мира. В составе сборной США она дважды брала олимпийское золото и золото мирового первенства. С 2015 года Грайнер выступала за екатеринбургский УГМК.

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