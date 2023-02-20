Леброн Джеймс высказался по поводу повреждения на Матче всех звёзд

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс высказался по поводу повреждения, которое он получил во время Матча всех звёзд. Напомним, баскетболист в одном из эпизодов попытался сделать блок-шот и зацепился пальцем за дужку.

«Ничего страшного. Я буду в порядке уже в ближайшее время», — сказал Леброн на пресс-конференции Матча всех звёзд НБА.

Напомним, в Матче всех звёзд НБА, в котором встречались Команда Леброна и Команда Янниса Адетокунбо, команда греческого форварда победила своих соперников со счётом 184:175. Леброн пробыл на паркете 14,5 минуты, набрав за это время 13 очков, сделав один подбор и отдав четыре результативные передачи.