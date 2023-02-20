В перерыве Матча всех звезд прошла церемония в честь рекорда Леброна Джеймса

В перерыве после первой половины Матча всех звезд НБА в Солт-Лейк-Сити состоялась торжественная церемония в честь рекорда Леброна Джеймса по количеству очков за карьеру.
В церемонии приняли участие Карл Мэлоун, занимающий третье место в списке лучших бомбардиров в истории НБА (36 928 очков за карьеру), Карим Абдул-Джаббар, занимающий второе место (38 387), и ставший рекордсменом Леброн Джеймс (38 411).
Представлять Леброна вышел его бывший партнер по команде Дуэйн Уэйд.
7 февраля форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс в матче против «Оклахомы» обошел легендарного Абдул-Джаббара по количеству очков за карьеру и поднялся на первое место в истории НБА по этому показателю.