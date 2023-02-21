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20 минут назад

Бриттни Грайнер официально стала игроком «Финикса» из женской НБА

Чемпионат.comиещё 1

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер официально заключила контракт с командой женской НБА «Финикс Меркьюри», сообщает официальный сайт аризонского клуба. Соглашение рассчитано на один год.

Бриттни Грайнер официально стала игроком «Финикса» из женской НБА
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Бриттни провела в «Финиксе» все девять лет своей карьеры. Она семь раз становилась участницей Матча всех звёзд, а также является двукратной олимпийской чемпионкой в составе сборной США. Помимо «Финикса» баскетболистка играла за китайские клубы и за УГМК Екатеринбург.

17 февраля 2022 года Грайнер прилетела в Москву на самолёте. В аэропорту её задержали из-за реакции служебной собаки. Выяснилось, что она привезла с собой запрещённые вещества, после чего она была заключена под стражу. 25 октября суд подтвердил приговор в виде девятилетного пребывания в колонии общего режима.

Ситуация вызвала множество разговоров и скандалов в США. В итоге американку выменяли на Виктора Бута.

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