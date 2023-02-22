Дерозан назвал бросающуюся в глаза соперникам черту Леброна

«Я не думаю, что люди понимают, насколько он на самом деле умён. Может быть, они и догадываются, но всё-таки есть большая разница, когда сам выходишь на площадку и замечаешь, как он понимает каждый твой шаг, читает и понимает игру на другом уровне. Эта черта выделяется в нём ещё больше, именно когда играешь против него», — приводит слова Дерозана Los Angeles Times.