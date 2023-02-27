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46 минут назад

Дарвин Хэм отреагировал на травму Леброна Джеймса

Чемпионат.comиещё 3

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Даллас Маверикс» (111:108) прокомментировал повреждение голеностопа звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса.

Дарвин Хэм отреагировал на травму Леброна Джеймса
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«С ним всё в порядке. Наш медицинский персонал осмотрел его, в скором времени будут подробности», – приводит слова Хэма клубный обозреватель Кайл Гун.

Напомним, Джеймс отметился 26 очками, восемью подборами, тремя передачами и одним блок-шотом за 37 минут, проведённых на площадке. Баскетболист реализовал 10 бросков из 23 попыток. После игры форвард хромал, когда покидал арену.

В нынешнем сезоне 38-летний Джеймс принял участие в 47 матчах, набирая в среднем 29,5 очка, 8,4 подбора и 6,9 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 50,1, трёхочковых – 30,8.

«Лос-Анджелес Лейкерс» занимает 12-е место в Западной конференции с 29 победами при 32 поражениях. Следующую игру «Лейкерс» проведут с «Мемфис Гриззлиз» на выезде 1 марта (3:30 мск).

Баскетбол,Джеймс Леброн,
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