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1 час назад

«Лейкерс» победили «Даллас», уступая «-27»

Betassist

«Лейкерс» одержали третью победу подряд. В очередном матче регулярного чемпионата НБА «озёрники» обыграли «Даллас» со счётом 111:108. По ходу встречи «Лейкерс» уступали 27 очков.

«Лейкерс» победили «Даллас»
Фото: Betassist.ruBetassist.ru

Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 15 подборов. В активе Леброна Джеймса 26 баллов. У защитника «Далласа» Луки Дончича также 26 очков.

«Милуоки» со счётом 104:101 обыграл «Финикс» и одержал 14-ю победу подряд. У «Бакс» 33 очка набрал защитник Джру Холидэй. Форвард Яннис Адтокунбо не принимал участия во встрече.

НБА. Регулярный чемпионат

«Даллас» – «Лейкерс» 108:111 (28:16, 33:31, 20:31, 27:33)

«Голден Стэйт» – «Миннесота» 109:104 (25:34, 34:23, 19:30, 31:17)

«Милуоки» – «Финикс» 104:101 (33:26, 20:20, 22:28, 29:27).

Баскетбол,Джеймс Леброн,Лука Дончич,Энтони Дэвис,
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