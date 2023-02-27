«Лейкерс» победили «Даллас»

«Лейкерс» одержали третью победу подряд. В очередном матче регулярного чемпионата НБА «озёрники» обыграли «Даллас» со счётом 111:108. По ходу встречи «Лейкерс» уступали 27 очков.
Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 30 очков и 15 подборов. В активе Леброна Джеймса 26 баллов. У защитника «Далласа» Луки Дончича также 26 очков.
«Милуоки» со счётом 104:101 обыграл «Финикс» и одержал 14-ю победу подряд. У «Бакс» 33 очка набрал защитник Джру Холидэй. Форвард Яннис Адтокунбо не принимал участия во встрече.
НБА. Регулярный чемпионат
«Даллас» – «Лейкерс» 108:111 (28:16, 33:31, 20:31, 27:33)
«Голден Стэйт» – «Миннесота» 109:104 (25:34, 34:23, 19:30, 31:17)
«Милуоки» – «Финикс» 104:101 (33:26, 20:20, 22:28, 29:27).