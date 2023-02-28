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26 минут назад

Определились все участники ЧМ-2023

Sports.ru

Стали известны все 32 страны, которые примут участие в чемпионате мира-2023. Турнир пройдет с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и на Филиппинах. Жеребьевка состоится 29 апреля в Маниле.

Определились все участники ЧМ-2023
Фото: ТАССТАСС

Страны-участницы от Европы (12): Греция, Латвия, Финляндия, Германия, Словения, Литва, Франция, Испания, Италия, Грузия, Черногория, Сербия.

Страны-участницы от Северной и Южной Америки (7): Канада, США, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, Бразилия, Венесуэла, Мексика.

Страны-участницы от Азии (8): Австралия, Китай, Япония, Иран, Ливан, Новая Зеландия, Филиппины, Иордания.

Страны-участницы от Африки (5): Кот-д’Ивуар, Ангола, Южный Судан, Египет, Кабо-Верде.

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