Леброн Джеймс высказался по поводу своей травмы

«Будем наблюдать за травмой в ближайшие пару дней и уже по факту моего состояния примем окончательное решение об участии в матчах», — приводит слова Джеймса Newsweek.

Напомним, в матче с «Далласом» Джеймс отметился 26 очками, восемью подборами, тремя передачами и одним блок-шотом за 37 минут, проведённых на площадке. Баскетболист реализовал 10 бросков из 23 попыток. После игры форвард хромал, когда покидал арену.