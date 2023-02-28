Стали известны все участники чемпионата мира по баскетболу — 2023

Определились все участники чемпионата мира по баскетболу — 2023, который состоится с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и на Филиппинах. Напомним, всего в соревнованиях принимают участие 32 сборные: 12 от Европы, восемь от Азии, семь от Северной и Южной Америки и пять от Африки.