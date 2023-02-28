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1 час назад

Стали известны все участники чемпионата мира по баскетболу — 2023

Чемпионат.com

Определились все участники чемпионата мира по баскетболу — 2023, который состоится с 25 августа по 10 сентября в Японии, Индонезии и на Филиппинах. Напомним, всего в соревнованиях принимают участие 32 сборные: 12 от Европы, восемь от Азии, семь от Северной и Южной Америки и пять от Африки.

Стали известны все участники чемпионата мира по баскетболу — 2023
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Европа: Греция, Латвия, Финляндия, Германия, Словения, Литва, Франция, Испания, Италия, Грузия, Черногория, Сербия.

Азия: Австралия, Китай, Япония, Иран, Ливан, Новая Зеландия, Филиппины, Иордания.

Северная и Южная Америка: Канада, США, Доминиканская Республика, Пуэрто-Рико, Бразилия, Венесуэла, Мексика.

Африка: Кот-д’Ивуар, Ангола, Южный Судан, Египет, Кабо-Верде.

Напомним, сборная России не принимала участия в квалификационном турнире из-за дисквалификации.

Баскетбол,СБОРНАЯ РОССИИ,
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