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1 час назад

Семья Коби Брайанта получит около $ 30 млн

Чемпионат.com

Округ Лос-Анджелес согласился выплатить Ванессе Брайант и трём ее дочерям около $ 30 млн, чтобы урегулировать судебный иск и потенциальные претензии по поводу распространения фотографий крушения вертолёта, в результате которого погибли баскетболист Коби Брайант и его дочь Джанна в январе 2020 года.

Семья Коби Брайанта получит около $30 млн
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее сообщалось, что Федеральный суд присяжных США постановил, что Лос-Анджелес должен выплатить сумму в размере $ 16 млн.

Коби Брайант являлся пятикратным чемпионом НБА и 18 раз принимал участие в Матче всех звёзд. Также Коби дважды становился олимпийским чемпионом в составе сборной США. В «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби выступал с 1996 по 2016 год.

Баскетбол,Коби Брайант,
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