Тренер БК «Зенит» согласовал условия контракта с «Реалом»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль согласовал условия контракта с мадридским «Реалом», сообщили «РИА Новости».
Паскуаль пока еще не подписал соглашение с испанским клубом. Его контракт с «Зенитом» действует до конца сезона 2023/24.
По данным журналиста Марка Мендетта, на Паскуаля, помимо «Реала», претендовали еще два клуба.
Паскуаль работает тренером с 1990 года. Под его руководством «Барселона» в 2008-16 годах выиграла четыре чемпионата Испании, три кубка Короля, четыре суперкубка Испании и Евролигу. «Панатинаикос» под руководством Паскуаля выиграл два чемпионата Греции и кубок Греции.
Испанец привел «Зенит» к первому в истории титулу Единой лиги ВТБ.