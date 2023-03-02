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35 минут назад

Тренер «Зенита» Паскуаль согласовал условия контракта с «Реалом»

Спорт день за днем

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль согласовал условия контракта с мадридским «Реалом», сообщили «РИА Новости».

Тренер БК «Зенит» согласовал условия контракта с «Реалом»
Фото: Спорт день за днемСпорт день за днем

Паскуаль пока еще не подписал соглашение с испанским клубом. Его контракт с «Зенитом» действует до конца сезона 2023/24.

По данным журналиста Марка Мендетта, на Паскуаля, помимо «Реала», претендовали еще два клуба.

Паскуаль работает тренером с 1990 года. Под его руководством «Барселона» в 2008-16 годах выиграла четыре чемпионата Испании, три кубка Короля, четыре суперкубка Испании и Евролигу. «Панатинаикос» под руководством Паскуаля выиграл два чемпионата Греции и кубок Греции.

Испанец привел «Зенит» к первому в истории титулу Единой лиги ВТБ.

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