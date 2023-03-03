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2 часа назад

Лука Дончич и Кайри Ирвинг установили рекорд НБА

Чемпионат.comиещё 1

Звёздные игроки «Даллас Маверикс» Лука Дончич и Кайри Ирвинг установили рекорд НБА, став первой в истории лиги парой товарищей по команде, которой в одном матче удалось набрать 40+ очков, реализовав при этом шесть (или более) трёхочковых бросков. Об этом информирует ESPN Stats & Info.

Лука Дончич и Кайри Ирвинг установили рекорд НБА
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Рекорд Дончича и Ирвинга был установлен в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс». Встреча закончилась победой игроков «Маверикс» со счётом 133:126. Дончич в этом матче оформил дабл-дабл: 42 очка (семь из которых были забиты из-за трёхочковой дуги), два подбора и 12 передач. Ирвинг принёс своей команде 40 очков, реализовав шесть трёхочковых. Помимо этого, в его активе четыре подбора и шесть результативных передач.

Баскетбол,Лука Дончич,
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