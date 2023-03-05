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11 часов назад

НБА проводит расследование в отношении Моранта, опубликовавшего видео с пистолетом

ТАССиещё 1

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) открыла расследование в отношении защитника "Мемфиса" Джа Моранта, который опубликовал на своей странице в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) видео, на котором держит пистолет. Об этом заявил представитель НБА Майк Басс, комментарий которого в субботу приводит портал The Athletic.

НБА проводит расследование в отношении Моранта, опубликовавшего видео с пистолетом
Фото: ТАССТАСС

"Нам известно о публикации в социальных сетях с участием Джа Моранта. Мы проводим расследование", - заявил Басс.

На данный момент аккаунт Моранта недоступен. Пресс-служба "Мемфиса" сообщила, что игрок выведен из состава на ближайшие две игры.

Моранту 23 года, он выступает за "Мемфис" с 2019 года. В текущем сезоне он в 53 матчах набирал в среднем 27,1 очка за игру и занимает по этому показателю девятое место среди всех игроков лиги.

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Решением Тверского районного суда Москвы от 21 марта 2022 г. компания Meta Platforms Inc., которой принадлежат Facebook и Instagram, признана экстремистской. Ее деятельность в России запрещена.

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