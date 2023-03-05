Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+4° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
1 час назад

Nike сделал заявление по поводу ситуации с Джа Морэнтом

Sports.ru

Американский производитель обуви и одежды Nike сделал официальное заявление по поводу ситуации с разыгрывающим «Мемфиса» Джа Морэнтом.

Nike сделал заявление по поводу ситуации с Джа Морэнтом
Фото: Sports.ruSports.ru

«Мы высоко ценим то, что Джа взял на себя всю ответственность и сделает перерыв, чтобы получить необходимую ему помощь. Мы поддерживаем его приоритеты в отношении его благополучия», – говорится в заявлении.

Морэнт был замечен с пистолетом во время прямого эфира в социальной сети. На видео, которое широко распространилось в Интернете, игрок танцует топлесс в ночном клубе, а затем поднимает пистолет над головой. На заднем плане видно танцующих женщин.

Лига проводит собственное расследование по поводу инцидента. Клуб отстранил игрока как минимум на два матча.

Ранее Nike разорвал сотрудничество с Кайри Ирвингом («Даллас») из-за скандала с антисемитским фильмом.

Баскетбол,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий