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34 минуты назад

Рейтинг сборной России по баскетболу заморозили минимум до мая

ТАСС

МОСКВА, 5 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Рейтинг мужской сборной России по баскетболу заморожен как минимум до мая. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе Международной федерации баскетбола (FIBA).

Рейтинг сборной России по баскетболу заморозили минимум до мая
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Рейтинг сборной России заморожен как минимум до следующего заседания центрального совета FIBA, которое пройдет 28 апреля и на котором будет принято решение относительно участия россиян в квалификационном турнире к Олимпиаде", - рассказали в пресс-службе.

Отборочным турниром на Олимпиаду является Кубок мира, который пройдет в августе-сентябре 2023 года. По результатам соревнований, а также квалификации на чемпионат Европы 2025 года будут определяться и сборные, которые сыграют в квалификационном турнире на Олимпиаду. Сборная России не принимает участия в этих соревнованиях, но сохраняет шанс сыграть в квалификационном турнире как лучшая европейская команда по рейтингу, не квалифицировавшаяся на Кубок мира.

28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. 25 января МОК выступил с новой рекомендацией, предложив допустить до международных соревнований в нейтральном статусе спортсменов, не принимающих активного участия в поддержке специальной военной операции. Позднее президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отметил, что МОК не требует от российских спортсменов осуждать спецоперацию.

1 марта FIBA временно отстранила российские сборные и клубы от участия в соревнованиях под эгидой организации. В случае продления отстранения российских баскетболистов в квалификационном турнире на Олимпиаду сыграет сборная Хорватии.

Баскетбол,Станислав Поздняков,Андрей Карташов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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