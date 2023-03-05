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Умер двукратный призёр ОИ в составе сборной СССР Яак Липсо

Пятикратный чемпион СССР в составе ЦСКА и двукратный призёр Олимпиады Яак Липсо умер на 83-м году жизни, сообщает пресс-служба ЦСКА.

Умер двукратный призёр ОИ в составе сборной СССР Яак Липсо
© Официальный сайт ПБК ЦСКА

«Липсо — один из символов ЦСКА 60-х. Будучи одним из лидеров армейской команды, в рядах которой Яак провёл восемь сезонов, он дважды поднимал над головой Кубок европейских чемпионов (1963, 1969), помог москвичам взять пять золотых медалей чемпионата СССР (1962, 1964, 1965, 1966, 1969) и золото Спартакиады народов СССР (1963). В период выступлений за красно-синих форвард дважды становился призёром Олимпийских игр (серебро — 1964, бронза — 1968), стал чемпионом мира (1967) и трёхкратным чемпионом Европы (1963, 1965, 1967) в составе сборной СССР.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Яака Эдуардовича», — говорится в заявлении ЦСКА.

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