Дюрант высказался об игре против Кайри Ирвинга

«Никаких эмоций вообще. Это просто ещё один матч. Как я уже говорил ранее, большую часть своей карьеры я играл против Кайри. Последние пару сезонов он был в моей команде, но большую часть своей карьеры я играл против него, так что я знаю, каково это», — сказал Дюрант на пресс-конференции.